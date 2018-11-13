السفارة الأمريكية بالقاهرة: 300 مليون دولار لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في مصر

أطلقت الولايات المتحدة في عام 2013 صندوق المشاريع المصرية الأمريكية، وهي شركة خاصة تم إنشاؤها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز تنمية القطاع الخاص المصري.



وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد خصصت مبلغ 300 مليون دولار لهذا الصندوق، الأمر الذي ساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام على المدى الطويل.



وقالت السفارة إن المهمة الرئيسية للشركة تتمثل في تحفيز القطاع الخاص المصري من خلال توفير الوصول إلى الاستثمار ورأس المال البشري وأفضل الممارسات التجارية.



وأضافت السفارة "أنه حتى الآن، تم ضخ 130 مليون دولار في 5 شركات و3 صناديق استثمار مصرية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة".