حزمة أنشطة وبرامج لشباب شمال سيناء.. زيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة.. وتنفيذ مبادرة نظف وشارك بمشاركة 500 شاب وفتاة

حزمة أنشطة وبرامج لشباب شمال سيناء

برنامج لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة

مبادرة نظف وشارك بمشاركة 500 شاب وفتاة

محاضرات تأهيل الشباب لخدمة المجتمع بمدينة العريش





المخترعون

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عددا من الأنشطة والبرامج التي تخدم قطاع الشباب علي مستوي المحافظة وتشمل الأنشطة والزيارات، تنظيم برنامج زيارات سياحي للشباب، وطلائع المحافظة لمدينتي الأقصر وأسوان وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.قال الكابتن إيهاب عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن البرنامج يقام تحت شعار مشروع 'إعرف بلدك' ويستهدف الشباب من سن ١٨ حتي ٣٥ عامًا ويدعو إلي توعية وتعريف الشباب السيناوي بالأماكن السياحية والترفيهية والأثرية بالبلاد. ودعت المديرية الشباب الراغبين في الإلتحاق بالبرنامج السياحي المقرر تنظيمه بداية من الحادي والعشرين من شهر ديسمبر المقبل وحتي السابع والعشرين من ذات الشهر التواصل مع إدارات الشباب لتسجيل مشاركتهم بها.كما تم تنفيذ برنامج رحلات خاص بشباب مدينة الشيخ زويد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة أمل جمال سليمان وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية وذلك بتنظيم رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لهم وزيارات لأهم المعالم السياحية التاريخية للقاهرة حتي يستطيع الشباب معرفة ومشاهدة المعالم.وأضاف الكابتن إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أن الرحلات تهدف إلى رفع الروح المعنوية والمساعدة في التأهيل النفسي لشباب مدينة الشيخ زويد في ظل الظروف التي تعيشها سيناء والعمل كذلك علي دمج الشباب السيناوي في نسيج المجتمع والتخفيف عليهم من الأضرار التي نتجت عن الإرهاب بالمنطقة والتعرف على عظمه بلدهم حيث تخلل البرنامج زيارات لمنطقة الأهرامات والقلعة ومنطقه الحسين وشارع المعز وحديقة الحيوان ومتحف القوات الجوية متاحف قصر عابدين والمتحف المصري.وفي نفس السياق تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي TOT الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب العريش، في إطار بروتوكول التعاون مع جامعة العريش تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ"والدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء علي التركيز علي نشر ثقافة التدريب بين طلبة كليات الجامعة.وقد تناول الدكتور إبراهيم فريج الأستاذ في كلية التربية بجامعة العريش البرنامج التدريبي ومراحله وأنواع المدربين حتى يمكن استفادة الشباب المتدرب، واستعرض الدكتور صالح محمد صالح عميد كلية التجارة بجامعة العريش أنماط الناس وأنواع المتدربين وكيفية التعامل معهم والحرص على نشر ثقافة التدريب وأهميته، والتأكيد أن هذه الدورة التأهيلية سيكون نتاجها 25 متدربًا ومتدربة سيتم انتقاؤهم حسب عدة معايير انخراطهم في البرنامج التدريبي الشامل والأساسي لتدريب المدربين.برامج ثقافية ورياضيةكما تنفذ مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حزمة برامج رياضية وثقافية ومعرفية وتدريبات لصالح شباب شمال سيناء، والتي انطلقت اعتبارا من أول شهر نوفمبر الجارى، وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل 2018م. وقال إيهاب حسن عبد الوهاب إن عدد المستفيدين من البرامج نحو 2240 شابا وفتاة شاب فى مراحل عمرية مختلفة ، وأضاف أن الاستفادة تتحقق للشباب فى مناطق العريش وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد ورفح، لافتا أن فرص المشاركة متاحة للجميع عن طريق الإدارات الرياضية ومراكز الشباب استكمالا لسلسلة برامج دعم كافة الأنشطة الشبابية فى شمال سيناء.وأوضح محسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أنها تتضمن تنفيذ ملتقى للشباب بمشاركة 20 شابا، ودورات تدريبية تتعلق بنواحى التنمية البشرية، والتمسك بالأخلاق والقيم؛ وتنفيذ برنامج سياحى وورش عمل حول الاقتصاد الحر، وبرنامج توعية حول تنفيذ مشروعات إنتاجية، وفعاليات لفرق الجوالة شابا إلى جانب تنفيذ 120 شابا 14 مشروعا كشفيا بمناطق العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل.وأشار محسن، إن من أهم الفعاليات المنتظر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة "نظف وشارك"، بمشاركة 500 شاب وفتاة يقومون بأعمال تنظيف وتجميل فى مدن العريش والشيخ زويد. وأضاف أنه مقررا تنفيذ 14 دورة تدريبات على أعمال صناعة الهدف والنحت بواسطة متخصصين ومقررا أن يشارك فى هذه الدورات 420 شابا وفتاة، ومواصلة تدريبات على أفكار ومبادرات أسعى التى تقوم على العصف الذهنى للشباب للخروج بأفكار ابتكارات لمشروعات جديدة من نوعها بمشاركة 40 شابا وفتاة ودورات فى برمجة الحاسب الآلى يستفيد منها 30 شابا.كما يجرى الاستعداد لانطلاق دورى مراكز الشباب بمشاركة 24 فريقا ويخدم الدورى أكثر من 700 شاب جميعهم يتنافسون لتحقيق أفضل مستوى رياضى.وفي نفس السياق التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة "محافظ شمال سيناء بشباب المحافظة المخترعين الذين تم ترشيحهم من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء " إدارة التدريب والمشروعات " لتمثيل المحافظة في معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.ويقام المعرض يومى الخميس والجمعة القادمين، وقد عرض كل شاب تجربته واختراعه العلمي الذي سيشارك به في المعرض. وطالب المحافظ، بمزيد من الاهتمام والجهد من أجل إحداث الفارق واستثمار المناخ الهادئ، الذي تتمتع به المحافظة في الوصول إلى مزيد من الاختراعات والمنافسة عليها مع باقي محافظات الجمهورية.