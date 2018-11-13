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تعليم

أول تعليق من جامعة القاهرة على مخالفة كلية التمريض بانتخابات الطلاب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نفى حسن سعدة إجراء انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة.

وأضاف سعدة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خطأ من إدارة الصفحة المسئولة عن الاتحاد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بإعلان نتيجة متوقعة كنتيجة رسمية، مؤكدا أن ما أثير كان توقعات الطلاب ليست النتيجة النهائية.

وأوضح مدير رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين من رئيس الإتحاد ونائبه غدا، الأربعاء بجميع كليات الجامعة.
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