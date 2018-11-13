كواليس اجتماع المشرف العام على المقاولون العرب برئيس قطاع الناشئين

اجتمع المهندس محمد عادل، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة، برئيس قطاع الناشئين رفعت ريعو ومجدى مصطفى المدير الفنى للقطاع ومدربي قطاع الناشئين.



جاء ذلك على ضوء ما حدث من مشاكل فى مباراة بطولة الجمهورية مواليد 2003 مع فريق الزمالك والتى أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.



وتحدث محمد عادل بحدة مع مدربى القطاع وأكد أن الأخلاق أهم عند إدارة النادي من البطولات ولا يعتبر فى الحسبان اللاعب الموهوب وهو لا يتمتع بالأخلاق والروح الرياضية مشددًا على وجود طبيب نفسى لفرق القطاع لكى يحسن من سلوك اللاعبين.



وأكد المشرف العام على الكرة بالمقاولون خلال الاجتماع أنه يجب على المدربين ضبط النفس وعدم التعصب أثناء المباريات مؤكدًا أن هناك عقوبات شديدة على كل لاعب فى فرق القطاع اذا بدر منه شىء ضد السلوك الحضارى والروح الرياضية.