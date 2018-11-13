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عمرو عبد الحميد: مصر نجحت في وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن فلسطين تعتبر ضلعا من أضلاع الأمن القومي المصري، معقبا: «ما يجري في قطاع غزة يهم مصر والمصريين بالدرجة والقدر الذي يهم الفلسطينيين».

أكد "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر لن تدخل في مزايدات مع دول لم تقدم سوى الشعارات الجوفاء الرنانة.

وأشار إلى أنه كان هناك تصعيدا في غزة خلال الأيام الماضية، موضحا أنه ربما أن هذا التصعيد يعتبر الأكبر من نوعه منذ أيام حرب 2014، متابعا أنه في ظل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية من العرب وانشغال السلطة الفلسطينية بمعاركها الخاصة، يبقي الاستقرار والتهدئة في غزة هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يقدم لأشقائنا في غزة.

وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، معقبا: «مصر نجحت في تحقيق هذه المهمة خلال الساعات القليلة الماضية»، مشيرا إلى أن الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية أكدت نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف النار بين المقاومة وجيش الاحتلال.
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