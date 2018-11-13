حطب يستقبل مخترع جهاز لتصويت ذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات الأندية

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية في مكتبه اليوم المهندس أيمن طه أحمد مخترع جهاز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الأندية.



حضر مخترع الجهاز إلى مقر اللجنة الأولمبية بخطاب رسمي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوضح أن الاختراع عبارة عن "صندوق إلكتروني لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات والتعليم والتصويت وتأكيد الاختيارات" خاصة أن الأندية المصرية يوجد بها ما يقرب من 2 مليون عضو من ذوي الاحتياجات الخاصة.



أوضح خطاب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه يطلب من اللجنة الأولمبية دراسة الاختراع ومدى إمكانية تطبيقه والاحتياجات الخاصة له وخاصة من يعاني من فقد البصر.

