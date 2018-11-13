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شاهد .. لحظة استهداف أتوبيس ينقل جنودا إسرائيليين شرق غزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:40 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
عرضت فضائية " روسيا اليوم"، لحظة استهداف الفصائل الفلسطينية لأتوبيس مخصص لنقل الجنود الإسرائيليين بصاروخ موجه، شرق قطاع غزة.

و قتل رجل وأصيب امرأتان بجروح خطيرة جراء استهداف مسكن في مدينة عسقلان بصواريخ أطلقت من قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن رصد حوالي 70 صاروخًا خلال الليلة الماضية انطلقت من قطاع غزة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ ساعات عصر أمس الاثنين إلى 400 صاروخ.

وفي سياق متصل ذكرت القناة الثانية العبرية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت نحو 70 صاروخًا فقط، بينما سقطت أكثر من 10 صواريخ داخل مناطق سكنية مأهولة في عسقلان ونتيفوت وسديروت ما تسبب في أضرار جسيمة وبخاصة في سديروت حيث تسببت الصواريخ باندلاع النيران في مصنع كبير ومحطة غاز.
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