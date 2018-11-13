أحمد موسى: مصر تحتاج إلى معدل نمو 8% لمواجهة الزيادة السكانية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تحتاج إلى معدل نمو 8% لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مصر تشهد 5 آلاف و700 مولود يوما.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الصين تواجه الزيادات السكانية وارتفاع معدلات التنمية إلى 12%، مشيرا إلى أن مصر فى المركز 13 عالميا في الزيادة السكانية.



وأشار«موسى» إلى أن الزيادة السكانية إيجابية في حالة وجود إنتاج حقيقي وعمل جاد، لافتا إلى أنه إذا استمرت مصر في الزيادة السكانية المرتفعة سنصل إلى 200 مليون نسمة بعد 40 سنة.

