دنيا بطمة تتألق بـ تقشيطة من الحرير والأورجانزا بتوقيع منی المنصوری.. صور

أعلنت منی المنصوری، مصممة الأزياء العالمية الإماراتية، أن دنيا بطمة المطربة المغربية المشهورة ارتدت أحدث قطعة من توقيعها عبارة عن تقشيطة مغربية من الحرير الطبيعی والأورجانزا.



وقالت "المنصوری"، إن دنيا بطمة دائما ترتدی من توقيعها رغم حرصها علی تنويع المصممين لكن هذه القطعة الفنية أعجب بها الجميع وتحدثت عنها الكثير من وسائل الإعلام ووكالة الأنباء العالمية.



وأضافت أن دنيا بطمة لقبوها بسفيرة القفطان المغربی وهو يكون من قطعة واحدة ولأن هذا التصميم من قطعتين يطلق عليه التقشيطة، مشيرة إلی أن دنيا من أروع الفنانات اللاتی ارتدين من تصميماتها لأن جسمها يتميز بمقاييس عالمية وهو نفس مقاييس الموديلز تقريبا وبالتالی لا يحتاج إلی ضبط فی المقاسات.



وأكدت أن التقشيطة بالكامل من الحرير الطبيعی والأورجانزا والتطريز والسفيفة بالكامل تمت بالشغل اليدوی الاحترافی الراقی من خلال خطوط طولية.



وأضافت أن دنيا أشادت بهذه القطعة من خلال البث اللايف لها علی صفحتها فى الانستجرام وذكرت أن هذه القطعة من توقيع العالمية منى المنصورى.



يذكر أن دنيا بطمة من مواليد 1 أبريل 1991 وهى مغنية مغربية من عائلة فنية معروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد باطما أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء باطما والفنان طارق باطما لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي "أراب آيدول"، حيث حصلت على المرتبة الثانية.



وشاركت في برنامج Studio 2M من أشهر البرامج لاكتشاف الأصوات في المغرب واحتلت مرتبة مشرفة وأنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب ايدول عام 2011 وهو البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لتحتل المرتبة الثانية، ورغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، إلا أنها أبهرت العالم العربي بحنجرتها الذهبية ودقة أدائها لأغاني النجوم وكانت خير سفير للفن المغربي بعد أن انتزعت إعجاب الجمهور العربي، ونالت تقدير أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اللبناني راغب علامة والإماراتية أحلام والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، وأثارت إعجاب المتتبعين، منذ انطلاق المسابقة التي بثتها قناة إم بي سي.



وفى صيف 2013 تزوجت دنيا بطمة من مدير أعمالها موفق الترك الذي يشتهر فى الوسط الفني بـ محمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في أرابز غوت تالنت حلا الترك وفي سنة 2017 رزقت دنيا باطمة و زوجها محمد ترك بابنة أسمتها غزل.