أسامة أبوزيد يشكر القضاء العادل ويدعو لفتح صفحة جديدة فى الشمس.. فيديو

حرص أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارته ، متمنيا التوفيق لمن لم يحالفه التوفيق فى الانتخابات السابقة، عقب إعلان محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم بعدم قبول الدعوى المقدمة من بعض المرشحين ببطلان إجراءات انتخابات النادي الماضية التى أقيمت فى نوفمبر ٢٠١٧.



وقال أبو زيد فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" نادي الشمس عانى فى السنوات الماضية من اللجوء إلى المحاكم ، عقب فوز أي مرشح بانتخابات النادي، واليوم كان فاصلا فى تاريخ مجلس الإدارة ،بعد قرار محكمة الاستئناف ببطلان الدعوى، فمن حق أي مرشح لم يحالفه التوفيق خلال الانتخابات، فى الطعن على النتيجة طالما بين يديه أدلة على عدم النزاهة ، وذلك لم يحدث فى انتخابات نوفمبر الماضية التى كانت شريفة".



وأكد أبو زيد على أن باب مجلس إدارة النادي مفتوح للجميع من الأعضاء سواء المؤيد أو المعارض لبدء صفحة جديدة تعمل على تطوير منظومة النادي رياضيا واجتماعيا وإنشائيا ، بجانب من لديه وجه نظر او اي استفسار سأكون ملبيا لجميع الناس فى حدود السموح به وتجنب عدم الخروج عن النص.