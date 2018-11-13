ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسامة أبوزيد يشكر القضاء العادل ويدعو لفتح صفحة جديدة فى الشمس.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:11 م
أسامة ابو زيد
أسامة ابو زيد
منتصر الرفاعى
حرص أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارته ، متمنيا التوفيق لمن لم يحالفه التوفيق فى الانتخابات السابقة، عقب إعلان محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم بعدم قبول الدعوى المقدمة من بعض المرشحين ببطلان إجراءات انتخابات النادي الماضية التى أقيمت فى نوفمبر ٢٠١٧.

وقال أبو زيد فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" نادي الشمس عانى فى السنوات الماضية من اللجوء إلى المحاكم ، عقب فوز أي مرشح بانتخابات النادي، واليوم كان فاصلا فى تاريخ مجلس الإدارة ،بعد قرار محكمة الاستئناف ببطلان الدعوى، فمن حق أي مرشح لم يحالفه التوفيق خلال الانتخابات، فى الطعن على النتيجة طالما بين يديه أدلة على عدم النزاهة ، وذلك لم يحدث فى انتخابات نوفمبر الماضية التى كانت شريفة".

وأكد أبو زيد على أن باب مجلس إدارة النادي مفتوح للجميع من الأعضاء سواء المؤيد أو المعارض لبدء صفحة جديدة تعمل على تطوير منظومة النادي رياضيا واجتماعيا وإنشائيا ، بجانب من لديه وجه نظر او اي استفسار سأكون ملبيا لجميع الناس فى حدود السموح به وتجنب عدم الخروج عن النص.
loading...

ترشيحاتنا

بطلة العالم في كمال الأجسام: كنت أود تحقيق حلمي في مصر .. فيديو

رسميا.. مؤمن سليمان مديرا فنيا لبتروجيت

تركيا تكشف حقيقة نقل القنصلية السعودية من إسطنبول

اتحاد الكرة يعلن أدلة براءة برزنتيشن من تأجيل ودية الإمارات

وزير التعليم يفتح النار على أصحاب المدارس الوهمية: لن نستجيب للابتزاز

أزمة في فرنسا بسبب إقدام طفل 7 سنوات على الانتحار بسبب التنمر.. فيديو

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين حول تطاول النائبة الكويتية

لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحدد مصير مؤجلات الأهلي

تركيا تنسحب من قمة ليبيا في إيطاليا

صدمة للعائلة الملكية البريطانية بعد استقالة أقرب مساعدات ميجان ماركل.. صور

إعلامية كويتية: صفاء الهاشم تمثل نفسها..ومن ينكر فضل مصر جاحد .. فيديو

حتيتة: قطر وتركيا اتفقتا على تدمير ليبيا وتقسيمها ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

التضامن تكشف حقيقة وجود استمارات بالتأمينات لصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات
بطلة العالم في كمال الأجسام: لم أتلق عروضا خارجية بسبب عدم الاهتمام الإعلامي.. فيديو
رئيس قطاع السكان: تنظيم الأسرة حق لكل زوجين عبر اختيار الوسيلة المناسبة
أحمد موسى عن الزيادة السكانية: كفاية 4 أطفال إحنا مش داخلين حرب
2 كفاية : هدفنا النصيحة وليس إعطاء تعليمات للحد من الزيادة السكانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟