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أشرف رشاد: محاولات تشويه صورة مصر مستمرة.. ولابد من إسقاط الجنسية عن الخونة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن محاولات تشويه صورة مصر مستمرة بالقنوات الإعلامية المعادية لمصر، التي تمولها دول بعينها.

وأضاف "رشاد"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامى نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض القوانين تحتاج لتعديل تشريعي، لإسقاط الجنسية عن الخونة الذي يشوهون صورة مصر بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك بعض الملاحظات بأن إذا تم إسقاط الجنسية عن هؤلاء سيعفيهم من الملاحقات والأحكام القضائية.

وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أنه ينتظر من أعضاء مجلس النواب أي نوع من أنواع التعديلات التي تمكنا من إسقاط الجنسية عن كل من يسيء للوطن أو يحاول يدمر سمعة مصر خارج البلاد.
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