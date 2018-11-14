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تعليم

انتخاب رؤساء ونواب اتحاد الطلاب في جميع الكليات.. اليوم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو ممدوح
يجرى اليوم الأربعاء، انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بالكليات، على أن تختتم جولات ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب، بانتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد كل جامعة، ورئيس ونائب رئيس اتحاد كل جامعة، غدا الخميس.

وكانت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، انطلقت في جمیع الجامعات، الأحد الماضي، وأعيدت الانتخابات الطلابية بالجامعات، في اليوم التالي، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي تنص عليه اللائحة الطلابية، وهو الأغلبية المطلقة ممن لهم حق الانتخاب.

وانتخب أعضاء اتحاد الطلاب بالكليات، أمناء اللجان ومساعدیهم على مستوى الكلیات أمس الثلاثاء، إلى جانب تعيين أعضاء بلجان الاتحاد التي تضم عددا أقل من 5 أعضاء، وذلك لاكتمال القوام القانوني لأعضاء لجان الاتحاد، وفقا للائحة الطلابية.
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