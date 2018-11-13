الغزالى حرب: عبد الناصر سعى لمحو تاريخ حزب الوفد حتى ينفرد بالحكم.. صور

قال الدكتور أسامة الغزالى حرب المفكر السياسي إن حزب الوفد ليس مجرد حزب ولكنه يمثل الأمة المصرية، مشيرا إلى أن العالم كله يحتفل اليوم بمرور ١٠٠ عام على الحرب العالمية الأولى والذي يتوافق اليوم مع عيد الجهاد.



وأشار "حرب" خلال كلمته فى احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد إلى أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سافر الزعيم سعد زغلول ورفاقه إلى مؤتمر الصلح فى باريس لعرض قضية الاستقلال الوطنى لمصر بعد تجميع توقيعات من كل فئات الشعب المصرى.



وأشار المفكر السياسى إلى أنه لايوجد فى مصر حاليا إلا حزب الوفد والذى يعتبر حجر الأساس فى الحياة السياسية، داعيا الوفديين إلى الحفاظ على حزب الوفد والعمل على زيادة مقراته وعضويته والاهتمام بزيادة عضويات الشباب.



وتابع: أحد أخطاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هى سعيه لمحو تاريخ حزب الوفد حتى ينفرد بالحكم ، مشيرا إلى أن عبد الناصر ابن الحقبة الوفدية والثورة الوفدية، و عندما أصيب فى مظاهرة كانت من أجل الوفد فى عيد الجهاد عام 1935 حينما كان عمره 17 عاما.

