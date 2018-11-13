ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

هانى سرى الدين: الوفد أكبر من مجرد حزب.. ولكنه فكرة صنعها المصريون..صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد إن حزب الوفد أكبر من مجرد حزب، ولكنه فكرة و رسالة قيمة تثري إلى الشخصية المصرية أجيال وراء أجيال، مشيرا إلى أنه فكرة صنعها المصريون عندما قاموا بعمل توكيلات أمام العالم للزعيم سعد زغلول من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى.

وأشار سرى الدين خلال كلمته فى احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد إلى أن حزب الوفد يعنى الديمقراطية والوحدة الوطنية، حيث إنه قاوم ممارسات سياسية ضده من أجهزة الدولة بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢.

وأكد أن حزب الوفد هو أمل مصر الحقيقى من أجل تحقيق تنمية حقيقية فى مصر والعمل على حل مشاكل مصر.
loading...

ترشيحاتنا

العرب مباشر يكشف دفاتر النائبة الكويتية صفاء الهاشم التي تنسى قراءتها

أول تعليق لـ مؤمن سليمان بعد توليه مسئولية تدريب بتروجت

حسين ياسر المحمدي: لهذه الأسباب توقعت خسارة الأهلي بطولة أفريقيا

ضبط شخص انتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

تركيا تكشف حقيقة نقل القنصلية السعودية من إسطنبول

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين حول تحسن الأحوال الاقتصادية.. ويؤكد: لسنا حكومة جباية ولا نفكر فى زيادة الضرائب

ولي العهد السعودي يتخذ قرارا تاريخيا

شاهد .. لحظة استهداف أتوبيس ينقل جنودا إسرائيليين شرق غزة

صدمة للعائلة الملكية البريطانية بعد استقالة أقرب مساعدات ميجان ماركل.. صور

طارق فهمي يكشف تفاصيل هدنة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصر

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

8 مباريات صعبة للأهلى فى شهر ديسمبر .. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

الإعلان عن تفاصيل الطرح السادس من أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج.. فيديو
التضامن تكشف حقيقة وجود استمارات بالتأمينات لصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات
بطلة العالم في كمال الأجسام: لم أتلق عروضا خارجية بسبب عدم الاهتمام الإعلامي.. فيديو
رئيس قطاع السكان: تنظيم الأسرة حق لكل زوجين عبر اختيار الوسيلة المناسبة
أحمد موسى عن الزيادة السكانية: كفاية 4 أطفال إحنا مش داخلين حرب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟