هانى سرى الدين: الوفد أكبر من مجرد حزب.. ولكنه فكرة صنعها المصريون..صور

قال الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد إن حزب الوفد أكبر من مجرد حزب، ولكنه فكرة و رسالة قيمة تثري إلى الشخصية المصرية أجيال وراء أجيال، مشيرا إلى أنه فكرة صنعها المصريون عندما قاموا بعمل توكيلات أمام العالم للزعيم سعد زغلول من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى.



وأشار سرى الدين خلال كلمته فى احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد إلى أن حزب الوفد يعنى الديمقراطية والوحدة الوطنية، حيث إنه قاوم ممارسات سياسية ضده من أجهزة الدولة بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢.



وأكد أن حزب الوفد هو أمل مصر الحقيقى من أجل تحقيق تنمية حقيقية فى مصر والعمل على حل مشاكل مصر.