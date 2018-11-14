رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: أوروبا شعرت بخطر الهجرة غير الشرعية وتبحث عن حل في ليبيا

قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وأستاذ العلوم الاستراتيجية، إنه لابد من فك الحظر على الاسلحة الليبية من أجل تحرير الدولة الليبية، مؤكدا أن الجيش هو أساس الدولة.





أضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك انقساماً داخل الدولة الليبية بعد اندلاع الثورة ، بالإضافة إلى وجود عناصر أجنبية تسعى إلى السيطرة عليه.





وأوضح أن أوروبا تشعر بخطر الهجرة غير الشرعية ، ولذلك تبحث عن التوصل إلى حل في أقرب وقت ، مؤكدا أنه لا تهتم بالمصلحة الليبية ولكن هناك أمور أخرى تجعله تهتم بحل الأزمات بالمنطقة ، وعلى رأسها ملف الهجرة الذي يثير الذعر .



