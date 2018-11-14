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رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: أوروبا شعرت بخطر الهجرة غير الشرعية وتبحث عن حل في ليبيا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
حسام الحارتي
قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وأستاذ العلوم الاستراتيجية، إنه لابد من فك الحظر على الاسلحة الليبية من أجل تحرير الدولة الليبية، مؤكدا أن الجيش هو أساس الدولة.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك انقساماً داخل الدولة الليبية بعد اندلاع الثورة ، بالإضافة إلى وجود عناصر أجنبية تسعى إلى السيطرة عليه.

وأوضح أن أوروبا تشعر بخطر الهجرة غير الشرعية ، ولذلك تبحث عن التوصل إلى حل في أقرب وقت ، مؤكدا أنه لا تهتم بالمصلحة الليبية ولكن هناك أمور أخرى تجعله تهتم بحل الأزمات بالمنطقة ، وعلى رأسها ملف الهجرة الذي يثير الذعر .

ونوه رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ان الدولة الليبية ممر حقيقي للهجرة غير الشرعية ، لذلك هناك مخاوف من الهجرة غير الشرعية لدى كثير من الدول .
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