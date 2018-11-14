البنك الدولي: طبيعة العمل عالمياً تتغير بشكل مُتسارع

قال الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن طبيعة العمل علي مستوى العالم أصبحت مُتغيرة بصورة متسارعة، معتبرًا أن مجموعة البنك تقدم مساعدات للحكومات لاتخاذ خطوات نشطة لإعداد مواطنيها للتنافس علي اقتصاد المستقبل.





وأضاف "كيم" في تقرير صادر عن البنك، أن مواكبة التكنولوجيا الحديثة يعني إتاحة فرص توظيف جديدة وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات فعالة وتحسين مستويات المعيشة بالرغم من التطور في أعداد الروبوتات التي تعمل علي مستوي العالم بصورة مرتفعة.





وأوضح أن تحفيز التكنولوجيا الرقمية والابتكار وزيادة معدلات النمو، يكسر انماط الانتاج القديم ويزيل الحدود بين الشركات ويطور نماذج الأعمال الجديدة.



