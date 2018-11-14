انطلاق النسخة السادسة من معرض صنع بفخر في مصر بتجارة عين شمس.. اليوم

ينطلق صباح اليوم الأربعاء، معرض "صنع بفخر في مصر"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحرم كلية التجارة جامعة عين شمس.





يقام المعرض الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وبرئاسة د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، ود. خالد قدرى عميد كلية التجارة، وتنسيق د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.





وقال د. خالد قدري عميد كلية التجارة، إن الكلية تشارك لأول مرة في هذا الحدث الاقتصادي والتجاري الضخم بجامعة عين شمس، استشعاراّ منها لأهمية دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعات المحلية والمنتج المصري.





وأضاف قدري، في بيان للجامعة، أن إقامة المعرض بالحرم الشرقي للجامعة في نسخته السادسة يعكس حرص الجامعة على الوصول للمستهلك في كل مكان، وتيسير سبل الوصول للمنتج دون تحمل الوقت والجهد، وخاصة أن الحرم الشرقي للجامعة يضم قطاع عريض من الكليات منها (كلية الألسن والصيدلة والطفولة وطب الأسنان ومعهد الدراسات البيئية، فضلا عن كلية التجارة) وبذلك يحقق الهدف من الوصول لمختلف الشرائح من المستهلكين سواء أعضاء هيئة تدريس أو طلاب أو إداريين وغيرهم من المترددين على الجامعة.



