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حوادث

ضبط شخص انتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:03 م
القبض - ارشيفية
القبض - ارشيفية
ابراهيم مصطفى
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدى بعض العاملين بالدولة.

أكدت الهيئة أن المتهم قام بالاتصال بكل من نائب وزير الزراعة، ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ؛ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، وبعرضه على نيابة كفر الشيخ قررت حبسه احتياطيا.

جاء ذلك فى البيان الذى أصدرته هيئة الرقابة الإدارية وأعلنت عن تحقيق عائد مادي يقدر 34 مليون جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة.
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ضبط شخص انتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

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