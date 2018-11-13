وفد BBC يشيد بلقاء الرئيس السيسي بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم

أشاد وفد من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في القاهرة، وخاصة الـ"BBC"، وذلك على هامش منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.



جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، مع سارة هاف بينب المدير الإقليمي لمكاتب "BBC" بالشرق الأوسط، وبسام العمدارى رئيس قسم المراسلين في "BBC" عربي بالمركز الرئيسي في لندن، وصفاء فيصل مدير مكتب "BBC" في القاهرة، بحضور محمد إمام مدير عام المركز الصحفي بهيئة الاستعلامات.



ونقل وفد "BBC" تقديرهم وشكرهم لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات على ما أعلنه رئيس الجمهورية من متابعته للـ"BBC"، وعبروا عن امتنانهم أيضا على التعاون المتواصل والفعال بين "BBC" والاستعلامات، كما أبدى الوفد رغبته في مزيد من التعاون الإعلامي مع الاستعلامات، وتطلعهم للمزيد من توفير المعلومات حول التطورات السياسية والاقتصادية في مصر بما يتوافق مع القواعد المهنية المنظمة لعمل المراسلين الأجانب.



وأوضح الوفد أن "BBC" تعتمد على التواصل المباشر مع المسئولين فيما ينقلونه من أخبار وتقارير بصورة مباشرة، مؤكدين عدم وجود أي أجندة سياسية في الدول التي تعمل بها، ولا تعتمد في نشر أخبار هذه الدول على مواقع التواصل أو وسائل الإعلام المحلية.



وأشاد الوفد بمبادرة الرئيس السيسي بتكليف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بإعداد لقاءات دورية بين المراسلين الأجانب ورئيس الوزراء والوزراء، الأمر الذي سيسفر عن مردود إعلامي إيجابي للطرفين.



من جانبه، أكد رشوان أن مصر أولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية بعمل المراسلين الأجانب، وتسهيل مهامهم لتوضيح ما يجري من أحداث وتطورات خاصة الاقتصادية منها للرأي العام العالمي، حيث يتزايد عدد المراسلين الأجانب المقيمين في القاهرة من عام لآخر، ووصل عددهم العام الماضي إلى 1200 مراسل، بينما يعمل بالقاهرة هذا العام 1350 مراسلا معتمدا لدى المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.



وأضاف رشوان أن المركز الصحفي يستقبل ما لا يقل عن 20 وفدا أجنبيا زائرا شهريا من مختلف دول العالم، موضحا أن بريطانيا و"BBC" تأتي في مقدمة الدول ووسائل الإعلام الأجنبية التي تهتم بتطورات الأحداث في مصر.