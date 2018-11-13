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أخبار العالم

الداخلية العراقية: اعتقال قيادي بتنظيم داعش جنوبي كركوك

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إنه من خلال المتابعة الميدانية من قبل قوات استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي والمطلوب بقضايا إرهابية ضمن ما يسمى ولاية كركوك ويلقب (أبو عمار) كان يعمل في ديوان الدعوة والتعليم.

وأضاف أن عملية الاعتقال تمت من خلال تسخير المصادر السرية ونصب سيطرة مؤقتة في ناحية ليلان بمحافظة كركوك.

وقد أعدم تنظيم "داعش" شخصين أحدهما عنصر أمن، كان قد اختطفهم من قريتين جنوبي مدينة كركوك.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر الماضي استعادة كامل الأراضي من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات" التي كان يتبعها قبل 2014.
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