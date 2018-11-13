الصيادلة: قرار فتح تسجيل الأدوية ناقص.. ويحتاج لقرارات تكميلية

قال أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن قرار فتح تسجيل الأدوية صدر بصورة متعجلة، لافتا إلي أن مواد القانون شابها بعض الغموض ويحتاج إلي قرارات تكميلية ليتم توضيحه.



وأضاف "أبو دومة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن القرار من شأنه أن يزيد الأعباء على اقتصاديات الصيدليات، وكذلك زيادة الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا: «القرار جاء منقوصا»، مشيرا إلي أنه كان يجب أن يتضمن سحب الأدوية المنتهية من الشركات دون قيد أو شرط، وكان يجب أيضا أن يتم توضيح العقوبات على الشركة التي لا تسحب أدويتها.



وأوضح المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن القرار سوف يؤدي إلى زيادة عدد الأدوية منتهية الصلاحية في السوق، مشيرا إلي أنه كان يجب أن يكون هناك تشاور مع النقابة وغرفة صناعة الدواء قبل صدور القرار.

