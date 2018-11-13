ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحكومة الأمريكية تسجل عجزا 100 مليار دولار في أكتوبر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة سجلت عجزا قدره 100 مليار دولار في أكتوبر الماضي، أول أشهر السنة المالية الجديدة.

وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي ارتفع 18% مقارنة مع العام السابق إلى 353 مليار دولار في أكتوبر، بينما زادت الإيرادات سبعة في المئة مسجلة 253 مليار دولار.

وعند احتساب فارق التقويم، يكون العجز بلغ 110 مليارات دولار الشهر الماضي، مقابل 111 مليار دولار في أكتوبر 2017.
loading...

ترشيحاتنا

تركيا تكشف حقيقة نقل القنصلية السعودية من إسطنبول

تفاصيل تحطم جمجمة طفلة خلال الولادة بمستشفى الزهراء.. ومديرة المستشفى ترد

الزمالك يسعى لضم مهاجم المقاولون العرب

رسالة نارية من أحمد موسى لـ أبو تريكة بسبب تهربه من الضرائب

موقع جول العالمي يكرم محمد صلاح.. صور

مصر تطالب إسرائيل مجددا بوقف فوري لكافة الأعمال العسكرية في غزة

حتيتة: قطر وتركيا اتفقتا على تدمير ليبيا وتقسيمها ..فيديو

CNN ترفع دعوى قضائية ضد ترامب ومستشاريه

رسميا.. ريال مدريد يعين سانتياجو سولاري مديرا فنيا للفريق حتى 2021

طارق فهمي يكشف تفاصيل هدنة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصر

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين حول تطاول النائبة الكويتية

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

الإعلان عن تفاصيل الطرح السادس من أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج.. فيديو
التضامن تكشف حقيقة وجود استمارات بالتأمينات لصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات
بطلة العالم في كمال الأجسام: لم أتلق عروضا خارجية بسبب عدم الاهتمام الإعلامي.. فيديو
رئيس قطاع السكان: تنظيم الأسرة حق لكل زوجين عبر اختيار الوسيلة المناسبة
أحمد موسى عن الزيادة السكانية: كفاية 4 أطفال إحنا مش داخلين حرب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟