الحكومة الأمريكية تسجل عجزا 100 مليار دولار في أكتوبر

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة سجلت عجزا قدره 100 مليار دولار في أكتوبر الماضي، أول أشهر السنة المالية الجديدة.



وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي ارتفع 18% مقارنة مع العام السابق إلى 353 مليار دولار في أكتوبر، بينما زادت الإيرادات سبعة في المئة مسجلة 253 مليار دولار.



وعند احتساب فارق التقويم، يكون العجز بلغ 110 مليارات دولار الشهر الماضي، مقابل 111 مليار دولار في أكتوبر 2017.