ضبط مسئول جامعي لاتهامه بالتربح وإهدار المال العام

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد إحدى الكليات وآخرين؛ لارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام.



أكدت الهيئة قيام المتهمين بإصدار خطاب قيد لطلاب أجانب، دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد بالمخالفة، وعدم الوفاء بمستحقات الدولة البالغة حوالي 2.5 مليون جنيه.



جاء ذلك فى البيان الذى أصدرته هيئة الرقابة الإدارية اليوم وأعلنت عن تحقيق عائد مادي يقدر بنحو 34 مليون جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة.