2 كفاية : هدفنا النصيحة وليس إعطاء تعليمات للحد من الزيادة السكانية

قال الدكتور عاطف الشتاتي، مستشار مشروع «2 كفاية»، إن الهدف من المشروع هو النصيحة وليس تعليمات للحد من الزيادة السكانية والحفاظ على صحة الأمهات.



أضاف «الشتاتي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة وضعت خطة في 2015 بتنظيم النسل وطفلين فقط لكل أسرة، وهذا متوسط عدد الأطفال في 2008.



أشار مستشار مشروع «2 كفاية»، إلى أن المستهدف كل 10 سيدات ينجبن 20 طفلا، وإنما ما يحدث الآن كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا، موضحا أنه لابد من وعي المواطنين في القرى والنجوع والريف لتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية.



أوضح أن إيران من الدول التى طالبت بالزيادة السكانية، والشعب الآن منسجم بالزواج بدون إنجاب، لافتا إلى أن 17% من الأسر الإيرانية يعيشون بدون إنجاب بعد أن خاضوا تجربة خفض الإنجاب، وكلمة السر هنا الشعب للحد من الإنجاب.

