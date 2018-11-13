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حوادث

مجلس الدولة يلغي فصل موظف محكمة تغيب عن عمله يوما

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:18 م
مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
محمد زهير
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية ، والقاضي بفصل موظف بقلم الحفظ ، لغيابه يوما عن عمله بدون إذن من جهة عمله ، وقضت المحكمة مجددا بعودته للعمل ، مع مجازاته بخصم أجر ١٠ أيام من راتبه ، لتقدير حجم العقوبة مع المخالفة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أن الموظف بالرغم من أنه ارتكب خطأ بدون عذر ولم يبلغ جهة الإدارة بغيابه ، بل وقدم تذكرة دخول مستشفي النيل بشبرا الخيمة بالكذب ، لإثبات مرضه عن هذا اليوم ، إلا أن قرار فصله عن العمل يشوبه التعسف والمغالاة في تقدير الجزاء، ويجب إلغاؤه لتحقيق العدل.

وثبت من أوراق التحقيقات إهمال الرد على ادعاءات شهود النفي التى أوردها الموظف ضمن دفوعه ، كما أن مخالفة تزوير تذكرة دخول المستشفي تعتبر الاولى من نوعها في ملف خدمة الموظف ، وتبقي مجرد مخالفة إدارية لكون محكمة شبرا الجزئية محل عمله لم تقم بتحريك دعوى جنائية ضده بالتزوير.

وأشارت الحيثيات الى أن المحكمة بصدد وزن العقوبة الواجب إنزالها بحق الموظف عما نسب اليه وثبت في حقه ، ولا يغيب عن تقديرها حدود ودرجة جسامة المخالفة المنسوبة اليه وأنها كانت وليدة اللحظة والحدث دون أدنى سبق إصرار فيها ، الامر الذي رأت معه أن قرار مجلس التأديب بفصل الموظف قد شابه المغالاة وعدم تناسب ، وكان يجب مراعاة ظروف وملابسات الواقعة ، لذا رأت المحكمة أن الموظف يستحق فقط على مخالفته المنسوبة اليه خصم أجر ١٠ أيام من راتبه ، مع عودته للعمل مجددا والغاء قرار فصله.
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