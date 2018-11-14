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اقتصاد

الاستثمار: إتاحة خدمات الحصول على تأشيرة مجانية للمستثمرين الأجانب

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر، عن إتاحة خدمة حصول المستثمرين الأجانب علي طلبات تأشيرة دخول للبلاد، مجانًا؛ ضمن الإجراءات التي تتخذها مصر لتحفيز بيئة الأعمال و ريادة الأعمال لتعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي بعد الإجراءات التشريعية الأخيرة.

وأكدت الوزارة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن زمن انهاء اجراءات تلك الخدمة هي يومين من تقديم الطلب واستيفاء الإجراءات التي تتم مع الجهات الحكومية المعنية.

واشترطت الوزارة أن هناك مجموعة من الشروط ينبغي توافرها للحصول علي تلك الخدمة، من بينها تقديم طلبا للحصول علي التأشيرة لرئيس قطاع خدمات الاستثمار، بحيث تكون المنشأة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار الجديد.

ويتم تقديم الطلب علي مطبوعات الشركة وموقع ومختوم بالخاتم الخاص بها ويتضمن اسم المستثمر وجنسيته وجواز صوره وصفته مع وجود صورة ضوئية من جواز السفر.

وأوضحت أنه يشترط تقديم سجل تجاري أو شهادة بيانات حديثة لم يمض عليها 3 شهور تفيد باسم المستفيد من الاقامة وجنسيته وصفته و صلاحياته وحجم رأس المال المصدر للشركة و من له حق التوقيع بالنيابة عنها و القوانين الخاضعة لها المنشأة بالاضافة لإيداع ما يقل عن 25% من حجم رأس المال أو وديعة مجمدة لا تقل عن 200 ألف دولار في حال الشركات الفردية و ايداعها بأجد البنوك المسجلة بالبنك المركزي مع تعهد البنك بعدم صرفها إلا بموجب خطاب من الهيئة.

واشترطت علي توكيل رسمي من الشهر العقاري من رئيس مجلس ادارة المؤسسة او من له حق التوقيع عن الشركة بانهاء اجراءات الاقامة او التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، و تقديم صورة ضوئية من مستندات الجدية للمشروعات التي مر عليها عام ولم تبدأ نشاطها.
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