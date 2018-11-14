برلمانية: يجب إجراء دراسة متخصصة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام

أكدت النائبة نادية هنري بشارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة إجراء دراسة متخصصة لبحث وضع شركات قطاع الأعمال العام، وتشمل الدراسة المشكلات التي يعاني منها القطاع أسبابها ووضع مقترحات لحل هذه المشكلات.





وأكدت بشارة خلال تصريحات لـ "صدى البلد" على ضرورة تطبيق العدالة في حالة إعادة هيكلة الشركات وإدارتها ووضع آليات صريحة وواضحة حول خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وعرضها للمجتمع بمنتهى الشفافية، لافتا إلى أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لم يعرض أى خطة بشأن تطوير القطاع إمام اللجنة الاقتصادية إلى الان.



