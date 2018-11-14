برلمانية: يجب إجراء دراسة متخصصة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام

أكدت النائبة نادية هنري بشارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة إجراء دراسة متخصصة لبحث وضع شركات قطاع الأعمال العام، وتشمل الدراسة المشكلات التي يعاني منها القطاع أسبابها ووضع مقترحات لحل هذه المشكلات.
وأكدت بشارة خلال تصريحات لـ "صدى البلد" على ضرورة تطبيق العدالة في حالة إعادة هيكلة الشركات وإدارتها ووضع آليات صريحة وواضحة حول خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وعرضها للمجتمع بمنتهى الشفافية، لافتا إلى أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لم يعرض أى خطة بشأن تطوير القطاع إمام اللجنة الاقتصادية إلى الان.
كان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قد صرح بأن التعديلات المقترحة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل علي تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.