ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس جهاز الاستطلاع: تهديد الأمن الليبي بمثابة تهديد لمصر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:26 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
حسام الحارتي
قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، وأستاذ العلوم الاستراتيجية، إن التهديد الأمني للدولة الليبية بمثابة تهديد للدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، إن جماعة الإخوان الارهابية ، تحاول استقدام تركيا للدولة الليبية لتهديد الحدود المصرية ، مؤكدا أن دعوة فايز السراج لتركيا من أجل اقامة قاعدة عسكرية في ليبيا تشكل خطرا كبيرا للأزمة الليبية.

ونوه انه لولا يقظة القوات المسلحة المصرية وكفاءتها علي الحدود الغربية ، لتعرضت الدولة المصرية لأزمات كبيرة .

loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. طريقة استخدام جراج روكسي الذكي

الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر

حتيتة: فرنسا كانت ستصدر طائرات رافال لليبيا مقابل تنفيذ مشروعات بمجال الغاز

ميليشيات الحوثي تفخخ مسجدا في مدينة الحديدة.. فيديو

إطلاق نار على لاعب فى كولومبيا بعد خسارة فريقه

أحمد موسى يوجه التحية للرقابة الإدارية.. ويؤكد: ضربات قوية ضد الفساد

رسميا.. ريال مدريد يعين سانتياجو سولاري مديرا فنيا للفريق حتى 2021

اتحاد الكرة يعلن أدلة براءة برزنتيشن من تأجيل ودية الإمارات

حتيتة: قطر وتركيا اتفقتا على تدمير ليبيا وتقسيمها ..فيديو

أول تعليق لـ مؤمن سليمان بعد توليه مسئولية تدريب بتروجت

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

ربيع ياسين: يكشف عن أمرين تحقيقهما يعيد للأهلي سيطرته على كل البطولات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

التضامن تكشف حقيقة وجود استمارات بالتأمينات لصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات
بطلة العالم في كمال الأجسام: لم أتلق عروضا خارجية بسبب عدم الاهتمام الإعلامي.. فيديو
رئيس قطاع السكان: تنظيم الأسرة حق لكل زوجين عبر اختيار الوسيلة المناسبة
أحمد موسى عن الزيادة السكانية: كفاية 4 أطفال إحنا مش داخلين حرب
2 كفاية : هدفنا النصيحة وليس إعطاء تعليمات للحد من الزيادة السكانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟