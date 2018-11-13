رئيس جهاز الاستطلاع: تهديد الأمن الليبي بمثابة تهديد لمصر

قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، وأستاذ العلوم الاستراتيجية، إن التهديد الأمني للدولة الليبية بمثابة تهديد للدولة المصرية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، إن جماعة الإخوان الارهابية ، تحاول استقدام تركيا للدولة الليبية لتهديد الحدود المصرية ، مؤكدا أن دعوة فايز السراج لتركيا من أجل اقامة قاعدة عسكرية في ليبيا تشكل خطرا كبيرا للأزمة الليبية.



ونوه انه لولا يقظة القوات المسلحة المصرية وكفاءتها علي الحدود الغربية ، لتعرضت الدولة المصرية لأزمات كبيرة .



