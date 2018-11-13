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أكاديمي: حادث خان يونس أحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور صلاح أبو ختلة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، إن هناك جهودا كبيرة من قبل المجتمع الدولي ومصر، وقد تتكلل هذه الجهود خلال الساعات القادمة بوقف العدوان وإطلاق النار على قطاع غزة.

جاء ذلك تعقيبًا علي نجاح مصر والأمم المتحدة في التوصل لتهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار بالقطاع، وكانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قد أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين فضلا عن تدمير في البنية التحتية بالقطاع.

وأضاف ختلة خلال مداخلته مع الإعلامية جمانة هاشم عبر النشرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أنه قد يتم وقف إطلاق النار ودخول التهدئة حيز التنفيذ وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، موضحًا أنه من المتوقع حدوث انفراجة كبيرة ولكن لابد من أخذ الحوط الحذر فنحن لدينا تجارب سابقة مع دولة الاحتلال في الحروب السابقة، حيث إنهم يتعاملون بمفهوم "الصيد الثمين" والذي بموجبه سيتم توجيه ضربة كبري لقطاع غزة قبل وقف إطلاق النار.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر إلى أن هناك حالة من التخبط لدى قوات الاحتلال، لافتًا إلى أن حادث خان يونس أدى إلى إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي.
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