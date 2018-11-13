أحمد موسى عن الزيادة السكانية: كفاية 4 أطفال إحنا مش داخلين حرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزيادة السكانية من أهم المشكلات التي تواجه مصر منذ 60 عامًا.



وتابع «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «اتنين هتقدر تربيهم وتعلمهم، يعني بالكتير 3 أطفال فقط»، مضيفا أن المجتمع بأكمله مسؤول عن أزمة الزيادة السكانية، مطالبا جميع المواطنين بمواجهة الأزمة للوصول إلى معدل نمو مرتفع.



وتساءل «موسى» «هل المواطن الذي أنجب 4 أطفال يحتاج إلى الإنجاب مرة أخرى، هو إحنا داخلين حرب، كفاية 4» معلقًا «كيف يتواصل الآباء مع أبنائهم حينما يكون لديهم أكثر من 5 أبناء».