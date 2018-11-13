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أخبار العالم

احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
عرفة البنداري
شهدت العديد من مناطق قطاع غزة انطلاق عدة مسيرات ابتهاجا بالنصر ودعما للمقاومة وجهودها في التصدي للعدوان الإسرائيلي.

ذكر موقع "رام الله" أن المسيرات خرجت بعد صلاة العشاء من مختلف مساجد قطاع غزة، حيث خرجت مسيرة من أمام مساجد غرب غزة باتجاه فضائية الأقصى التي تعرضت للتدمير بشكل كامل.

جابت مسيرات في خان يونس ورفح، بعد أن انطلقت من أمام مسجد حمزة في بني سهيلا في خان يونس وأكد المشاركون على الوفاء للمقاومة وتجديد الثقة لها بعد نجاحها في جولة المواجهة الأخيرة ضد الاحتلال.

كانت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية المقاومة قد أعلنت دخول وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ، بوساطة مصرية.


احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
احتفالات في غزة بعد وقف إطلاق النار.. صور
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