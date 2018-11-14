برلمانى: شركات قطاع الأعمال الخاسرة تستنزف أرباح نظيرتها الناجحة

قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المقترح المبدئي من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، خطوة إيجابية فى ظل اتجاه الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وإزالة أي عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.





وأضاف السيد فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن 48 شركة من شركات القطاع العام تتعرض للخسارة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إنها تستنزف الربح الذي تحققه باقى الشركات، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة هذه الشركات ورؤساء إدارتها إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة، لتطوير شركات القطاع.



