حسين هريدي: المشهد العربي منذ 2011 معقد للغاية

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان المشهد العربي منذ ثورة يناير 2011 وهو في غاية التعقيد والتشابك مع الصراعات الإقليمية والدولية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط.





وأضاف "هريدي" خلال لقائه ببرنامج " مسا ء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، إن من يسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، يضمن السيطرة على امتداد الطاقة طوال القرن الحادي والعشرين .



