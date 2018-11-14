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حسين هريدي: المشهد العربي منذ 2011 معقد للغاية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:42 ص
حسين هريدي
حسين هريدي
حسام الحارتي
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان المشهد العربي منذ ثورة يناير 2011 وهو في غاية التعقيد والتشابك مع الصراعات الإقليمية والدولية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "هريدي" خلال لقائه ببرنامج " مسا ء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، إن من يسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، يضمن السيطرة على امتداد الطاقة طوال القرن الحادي والعشرين .

وأوضح أن صمود الدولة المصرية ، ومواجهة التحديات للأمن القومي سيكون له تأثير كبير داخل الدولة الليبية وإنهاء الازمة المتواجدة هناك خصوصا في ظل رغبة الشعب الليبي العودة إلى أراضيها كما كانت .
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