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فن

ماجي أنور: أسعى لنشر السينما المصرية بالخارج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
سعيد فراج
عبرت المخرجة ماجي أنور عن سعادتها الكبيرة بنجاح أولى العروض التي أقامتها بدولة إثيوبيا والخاصة بالأطفال، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام التي تخص الصغار بداري عرض بالعاصمة أديس أبابا.

قالت أنور إن هذه العروض هي الأولى التي تقدمها شركتها للتوزيع الخارجي، مؤكدة أنها لم تتوقع كل هذا الإقبال الجماهيري من الأطفال هناك، الذين حرصوا على حضور العروض مما يجعله حافز لتكرار هذه التجربة وتقديم عددا من الأفلام المصرية في هذه البلد الأفريقية العريقة، كما أنه سيكون هناك تعاون فني كبير بينها وبين دولة أثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى.

وعن أسباب تأسيس الشركة الخاصة بها قالت ماجي أنها تسعى لنشر السينما والدراما المصرية بمختلف دول العالم للتعرف على الهوية المصرية، مؤكدة أنها تقوم خلال الفترة المقبلة باختيار مجموعة من الأفلام والمسلسلات المصرية والعربية المميزة ترجمتها ودبلجتها وتوزيعها في بلدان العالم، وذلك في خطوة لتعريف العالم على جودة أعمال الدراما المصرية، خاصة وأن السينما المصرية لها طابعها المميز ويجب اعادة توزيعها بالخارج مثلما كان يحدث مسبقا.

وأضافت المخرجة المصرية أن عمل الشركة لن يتوقف على الترجمة والتوزيع فقط بل هناك تعاون مع شركات عالمية لتبادل الخبرات السينمائية وفتح مجال لعمل السينمائيين والفنانين المصريين بالخارج والعكس وذلك لفتح مجالات أكبر للفنانين المصريين، وبهدف توحيد لغة السينما العالمية، وجعلها ثقافة متحضرة تجمع كل الدول والشعوب.
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