بيت الأمة يحتفل بعيد الجهاد.. أبو شقة: الوفد قاد ثورة شعب عام 1919 للدفاع عن الطبقات الكادحة.. سري الدين: حزبنا يمثل الديمقراطية والوحدة الوطنية.. وحرب: سعد زغلول قاد قضية الاستقلال الوطني.. صور

حزب الوفد يعرض فيلما تسجيليا عن عيد الجهاد

أبو شقة يعلن أبرز الأسماء المرشحة للتعيين بالهيئة العليا للوفد

رئيس الوفد:

احتفالية عيد الجهاد إشارة واضحة للشعب المصري المدافع عن بلده وحريته

ثورة 1919 شعبية وفريدة من نوعها بالنسبة لثورات العالم

انتخابات عليا الوفد اتسمت بالحيادية والشفافية في كل المراحل

سرى الدين:

الوفد أكبر من مجرد حزب..ولكنه فكرة صنعها المصريون

حرب:

عبد الناصر سعى لمحو تاريخ حزب الوفد حتى ينفرد بالحكم



وتابع رئيس حزب الوفد، قائلا: "إنه عندما زار البابا تواضروس لتهنئته بعيد القيامة المجيد ذكر له أن الحزب سيضم عددا من الأقباط خلال الفترة المقبلة لكى يثبت أن حزب الوفد هو حزب الوطنية".



وقال أبو شقة إننا نحتفل اليوم بعيد الجهاد والذى يوافق يوم 13 نوفمبر عام 1918 والذي يعتبر ثورة شعب قادها حزب الوفد للدفاع عن حقوق المواطن والطبقات الكادحة وحقوق الفلاحين ورفع شعار الهلال الذي يحتضن الصليب.



وأشار إلى أن احتفالية اليوم تعتبر إشارة واضحة للشعب المصرى الأبى المدافع عن بلده وحريته وكرامته، مشيرا إلى أننا نسرد للأجيال الحالية هذه المواقف الوطنية الراسخة بأحرف من نور فى ضمير المصريين.



وأكد رئيس حزب الوفد أن الزعيم سعد زغلول بدأ جمع توقيعات من الشعب المصرى بكل طوائفه فى عام 1918 للنضال من أجل الحصول على الاستقلال الوطنى، حتى تم سجن الزعيم سعد زغلول ورفاقه فى 8 مارس عام 1919 لكي تنطلق ثورة 1919.



وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن ثورة 1919 كانت ثورة شعبية شارك فيها الشعب المصرى بكل ميوله وفئاته على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أنها ثورة فريدة فى ذاتها بالنسبة لثورات الشعوب، حيث أبرزت هذه الثورة معدن المرأة والشباب والشيوخ، حيث وجدنا أن القس يقف مع منبر الأزهر ليخطب.



وأشار أبو شقة إلى أننا جنينا ثمارة ثورة عام 1919 من خلال تحقيق الاستقلال الذاتي وإصدار دستور عام 1923 والذي يعتبر من أفضل دساتير العالم والمنقول من الدستور البلجيكي ، وتشكيل برلمان يؤكد على أن مصر شهدت حياة ديمقراطية.



وأكد رئيس حزب الوفد أن حكومات حزب الوفد على مدار حوالى 7 سنوات ساهمت فى إصدار القوانين الخاصة بالفلاحين ومجانية التعليم.



وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اتسمت بالحيادية والشفافية منذ الاقتراع وفرز الأصوات وحتى إعلان النتائج تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث ظلت اللجنة المشرفة على انتخابات عليا الوفد تتابع الانتخابات منذ يوم الجمعة الساعة 8 صباحا حتى إعلان النتائج يوم الاحد 3 فجرا فى حضور جميع المرشحين.



وأشار أبو شقة إلى أنه كانت هناك تعليمات واضحة لشفافية الفرز فى حضور جميع المرشحين.



ووجه رئيس حزب الوفد التحية للفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ونقدم التحية أيضا للخاسرين فى الانتخابات بأنهم خاضوا الانتخابات بشرف وناضلوا حتى النهاية ونحن نفخر بهم كثيرا.



وقال الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد ان حزب الوفد اكبر من مجرد حزب ، ولكنه فكرة ورسالة قيمة تثري الشخصية المصرية اجيالا وراء اجيال، مشيرا الى انها فكرة صنعها المصريون عندما قاموا بعمل توكيلات أمام العالم للزعيم سعد زغلول من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى.



وأشار سرى الدين إلى ان حزب الوفد يعنى الديمقراطية و الوحدة الوطنية ، حيث انه قاوم ممارسات سياسية ضده من اجهزة الدولة بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢.



وأكد أن حزب الوفد هو أمل مصر الحقيقى من أجل تحقيق تنمية حقيقية فى مصر والعمل على حل مشاكل مصر.



قال الدكتور أسامة الغزالى حرب المفكر السياسي ان حزب الوفد ليس مجرد حزب ولكنه يمثل الأمة المصرية ، مشيرا الى ان العالم كله يحتفل اليوم بمرور ١٠٠ عام على الحرب العالمية الاولى والذى يتوافق اليوم مع عيد الجهاد.



وأشار حرب الى أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سافر الزعيم سعد زغلول ورفاقه إلى مؤتمر الصلح فى باريس لعرض قضية الاستقلال الوطنى لمصر بعد تجميع توقيعات من كل فئات الشعب المصرى.



ولفت المفكر السياسى إلى أنه لا يوجد فى مصر حاليا إلا حزب الوفد والذى يعتبر حجر الأساس فى الحياة السياسية، داعيا الوفديين إلى الحفاظ على حزب الوفد والعمل على زيادة مقراته وعضوياته والاهتمام بزيادة عضويات الشباب.



وتابع: أحد أخطاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو سعيه لمحو تاريخ حزب الوفد حتى ينفرد بالحكم ، مشيرا الى ان عبد الناصر ابن الحقبة الوفدية والثورة الوفدية ، و عندما أصيب فى مظاهرة كانت من أجل الوفد فى عيد الجهاد عام ١٩٣٥ حينما كان عمره ١٧ عاما.

نظم حزب الوفد احتفالية كبيرة اليوم في عيد الجهاد بحضور عدد من قيادات الوفد والشخصيات العامة، وبدأت الاحتفالية بالنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة القرآن الكريم، وتم عرض فيلم تسجيلى حول مواقف حزب الوفد الوطنية وبعض زعماء الوفد التاريخيين عن عيد الجهاد.قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الدكتور مصطفى الفقى، من أبرز الأسماء العشرة التي سيتم تعيينها في الهيئة العليا لحزب الوفد، مشيرا إلى أن باقى الاسماء التسعة المرشحة للتعيين بالهيئة العليا يجري التشاور حولها.وأشار أبو شقة فى تصريحات صحفية قبل بدء احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد الى أنه سيتواصل مع منير فخرى عبد النور لكي يعرض عليه التعيين في الهيئة العليا لحزب الوفد، مؤكدا أنها ستكون هناك نسبة للاقباط فى الاسماء المعينة بالهيئة العليا.