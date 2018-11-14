اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بالتعدى على كمين المناوات

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، اليوم، محاكمة المتهمين بقتل افراد شرطة المناوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر امن الدولة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .





اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من ا. ر. " محبوس " - طالب بكلية دار العلوم و ع. م" محبوس " طالب بالثانوية العامة وا. ع. " محبوس " فني ميكانيكا و م. ن. " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وع. م. " محبوس " عامل بمزرعة دواجن و م. ر. " محبوس " صاحب محل اسماك ، بانهم في غضون الفترة من ابريل 2016وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم .. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية .. وتلقوا تدريبات عسكرية وامنية لديهم لتحقيق اغراضها.



