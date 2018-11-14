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حوادث

اليوم.. الحكم على مغتصبي طفل البامبرز وإلقائه من الدور الرابع

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو خليفة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، حكمها علي المتهمين بإلقاء الطفل حمزة من الطابق الرابع بعد فشلهما فى اغتصابه. 

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من «عرفة ف» طالب و« محمود أ» طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا باغتصاب «طفل البامبرز». 

كان قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمد رضوان تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى "البامبرز".‎
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