اليوم.. الحكم على مغتصبي طفل البامبرز وإلقائه من الدور الرابع

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، حكمها علي المتهمين بإلقاء الطفل حمزة من الطابق الرابع بعد فشلهما فى اغتصابه.





وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من «عرفة ف» طالب و« محمود أ» طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا باغتصاب «طفل البامبرز».



