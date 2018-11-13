ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مسعف: القانون يلزم المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ لمدة 24 ساعة.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:31 م
عبد السميع محمد
عبد السميع محمد
هاني حسين
قال عبد السميع محمد، مسعف ومساعد أخصائي، إنه فور وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث يتم تفقد حالة الإصابات والإبلاغ عن حجم الحادثة، للحصول على دعم في حالة كثرة عدد المصابين.

وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يتم التعامل مع المصاب بتوجيه الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى سيارة الإسعاف ثم يتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وتابع:" القانون يلزم كافة المستشفيات باستقبال واستلام حالات الطوارئ لمدة 24 ساعة".


loading...

ترشيحاتنا

الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر

وزير القوى العاملة عن التأشيرة الحرة: دائما نصب.. فيديو

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين حول تطاول النائبة الكويتية

الزمالك يسعى لضم مهاجم المقاولون العرب

جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر 2018

ربيع ياسين: يكشف عن أمرين تحقيقهما يعيد للأهلي سيطرته على كل البطولات

اتحاد الكرة يعلن أدلة براءة برزنتيشن من تأجيل ودية الإمارات

فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لتدعيم صفوفه فى مركزين فورا

أمين الفتوى يكشف عن النوع المحلل من التاتو .. فيديو

الكويت تغلق مؤسسة البترول بسبب السيول

في تجربتها الأولى بالجزائر.. اشتباكات عنيفة بين الأمن والجماهير بسبب VAR

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

بطلة العالم في كمال الأجسام تكشف حقيقة استخدام المنشطات في اللعبة.. فيديو
مسعف: مدربون على أعلى مستوى .. ونمتلك أحدث سيارات الإسعاف في العالم
القوى العاملة تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية لتوظيف المصريين بالخارج
محمد صبحي: هناك من ينجب أطفالا ليستخدمهم في التسول
محمد صبحي: لا نستطيع تحقيق أي تنمية بدون مواطن يمثل قيمة مضافة للوطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟