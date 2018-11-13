مسعف: القانون يلزم المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ لمدة 24 ساعة.. فيديو

قال عبد السميع محمد، مسعف ومساعد أخصائي، إنه فور وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث يتم تفقد حالة الإصابات والإبلاغ عن حجم الحادثة، للحصول على دعم في حالة كثرة عدد المصابين.



وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يتم التعامل مع المصاب بتوجيه الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى سيارة الإسعاف ثم يتم نقله إلى أقرب مستشفى.



وتابع:" القانون يلزم كافة المستشفيات باستقبال واستلام حالات الطوارئ لمدة 24 ساعة".





