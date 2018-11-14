استعجال التحريات في واقعة حريق التهم مصنع أثاث بالسلام

أمرت نيابة السلام، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة حريق هائل التهم مصنع أثاث مكتبى بمدينة السلام، وكلفت النيابة رجال المعمل الجنائي بالانتقال إلى مكان البلاغ لحصر الخسائر والتلفيات وتحديد سبب الحريق.
كان اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقى إخطارا بنشوب حريق كبير داخل مصنع للاثاث المكتبى بالسلام على الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.
تبين من المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات المصنع بالكامل من ماكينات ومعدات وأثاث تحت التصنيع وأخرى جاهز للتوزيع، وأن المصنع على مساحة ألفي متر، حيث نجحت القوات فى إنقاذ جميع العاملين من الموت بعد إخلائه، وتمت السيطرة على كرات اللهب التى انتشرت بصورة عشوائية نتيجة كميات كبيرة من الأخشاب ومواد سريعة الاشتعال دون أى إصابات أو خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على تدمير محتويات المصنع بالكامل.