نائب رئيس البعثة الأمريكية: ندعم الشباب المصري من خلال مشروع إنجاز

قالت دوروثي شيا، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في القاهرة إن مشروع «إنجاز مصر» يعد مشروعا هاما للغاية من أجل تنمية مهارات الشباب المصري، وهو ما تحاول الحكومة الأمريكية المساعدة فيه، وذلك من خلال رعاية السفارة لبرنامج Startup Egypt للشركات المصرية النائشئة، وهو أحد أكبر برنامج إعداد رواد الأعمال في البلاد.





وقالت «شيا» في تصريحات صحفية على هامش احتفالية انطلاق برنامج Startup Egypt للشركات المصرية الناشئة ، تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال: إن العديد من الشركات الناشئة في مصر تم إطلاقها وحصلت على تقدير عالمي كبير، وهو ما تحاول الحكومة الأمريكية الوصول إليه من خلال الاسبوع العالمي لريادة الأعمال.





وأوضحت أن حكومة الولايات المتحدة تلتزم بدعم روح الابتكار لدى الشباب المصري عبر مساعدة رواد الأعمال على صقل مهاراتهم التي يحتاجونها للنجاح.



