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محافظات

غدا.. قطع الكهرباء عن مناطق بغرب الأقصر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
الكهرباء
الكهرباء
شمس يونس
اعلن المهندس مدحت محمد عيد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية غدا الخميس عن بعض المناطق .

حيث سيتم قطع الكهرباء عن بعض الأماكن بالوحدة المحلية لقرية الاقالته ومسار طراد النيل بدايه من نجع حسان وحتي نجع التراكي الوحده المحلية لقرية الضبعيه و ذلك نطاق مركز ومدينة القرنة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .

وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب الأعمال الجارية بمعرفة الشركات المنفذة و يأتي ذلك فى اطار تطوير محطة محولات غرب الأقصر لتعمل على جهد 66/11 ك.ف بدلًا من جهد 33/11 ك.ف بالإضافة إلى زيادة سعة المحولات الرئيسية المركبة، مما ينتج عنه تحسين الأداء و العمل على استقرار التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بمختلف أنشطتهم
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