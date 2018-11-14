غدا.. قطع الكهرباء عن مناطق بغرب الأقصر

اعلن المهندس مدحت محمد عيد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية غدا الخميس عن بعض المناطق .
حيث سيتم قطع الكهرباء عن بعض الأماكن بالوحدة المحلية لقرية الاقالته ومسار طراد النيل بدايه من نجع حسان وحتي نجع التراكي الوحده المحلية لقرية الضبعيه و ذلك نطاق مركز ومدينة القرنة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .
وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب الأعمال الجارية بمعرفة الشركات المنفذة و يأتي ذلك فى اطار تطوير محطة محولات غرب الأقصر لتعمل على جهد 66/11 ك.ف بدلًا من جهد 33/11 ك.ف بالإضافة إلى زيادة سعة المحولات الرئيسية المركبة، مما ينتج عنه تحسين الأداء و العمل على استقرار التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بمختلف أنشطتهم
حيث سيتم قطع الكهرباء عن بعض الأماكن بالوحدة المحلية لقرية الاقالته ومسار طراد النيل بدايه من نجع حسان وحتي نجع التراكي الوحده المحلية لقرية الضبعيه و ذلك نطاق مركز ومدينة القرنة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .
وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب الأعمال الجارية بمعرفة الشركات المنفذة و يأتي ذلك فى اطار تطوير محطة محولات غرب الأقصر لتعمل على جهد 66/11 ك.ف بدلًا من جهد 33/11 ك.ف بالإضافة إلى زيادة سعة المحولات الرئيسية المركبة، مما ينتج عنه تحسين الأداء و العمل على استقرار التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بمختلف أنشطتهم