غدا.. قطع الكهرباء عن مناطق بغرب الأقصر

اعلن المهندس مدحت محمد عيد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية غدا الخميس عن بعض المناطق .



حيث سيتم قطع الكهرباء عن بعض الأماكن بالوحدة المحلية لقرية الاقالته ومسار طراد النيل بدايه من نجع حسان وحتي نجع التراكي الوحده المحلية لقرية الضبعيه و ذلك نطاق مركز ومدينة القرنة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .



وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب الأعمال الجارية بمعرفة الشركات المنفذة و يأتي ذلك فى اطار تطوير محطة محولات غرب الأقصر لتعمل على جهد 66/11 ك.ف بدلًا من جهد 33/11 ك.ف بالإضافة إلى زيادة سعة المحولات الرئيسية المركبة، مما ينتج عنه تحسين الأداء و العمل على استقرار التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بمختلف أنشطتهم

