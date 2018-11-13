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وزيرة البيئة الجزائرية: مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجي يجعل مصر قبلة التحاور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:38 م
فاطمة الزهراء وزيرة
فاطمة الزهراء وزيرة البيئة والطاقة المتجددة الجزائرية
حنان توفيق
قالت فاطمة الزهراء، وزيرة البيئة والطاقة المتجددة الجزائرية، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ، هو إنجاز كبير للمنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة تلك الدول التي تعاني من الاحتباس الحراري.

وأضافت " الزهراء" أنه لا يمكن إنكار أن القارة السمراء تملك أكثر من 60% من التنوع البيولوجي بالعالم أجمع، موضحة: "ما نقوم به في جلسات الشق الأفريقي على هامش مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي، هو مجهود إضافي للمجهود الذي تقوم به كل دولة على حدة".

وأضافت، أن المؤتمر يجعل من شرم الشيخ ومصر قبلة لكافة الدول للتحاور والمناقشة لوضع حلول جدية على أرض الواقع، مؤكدة على أن الاستثمار هو الركيزة الحقيقية للحفاظ على التنوع البيولوجي بما يضمن استمرار تواجده مستقبلا.

جاء ذلك بحضور نزهة الوافي وزيرة البيئة المغربية وفاطمة الزهراء وزيرة البيئة الجزائرية وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وممثل الاتحاد الأفريقي هاريسون ونواكا ايشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، واينجر اندرسون رئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
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