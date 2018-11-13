خالد عكاشة: مصر تحاول تصحيح الأوضاع على الأرض الليبية

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن المسار السياسي الليبي شهد مجموعة من الإخفاقات والتعطيلات؛ موضحا أن قمة باليرمو؛ خطوة جديدة لحل الأزمة الليبية.



وأشار عكاشة خلال استضافته على فضائية مصر الأولى؛ أن الجهود المصرية واضعة جدا، موضحا أن مصر تحاول أن تصحح الأوضاع على الأرض الليبية من خلال إنشاء بنية عسكرية ليبية؛ موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى يعمل على حل الأزمات الليبية.



وأشار عكاشة إلى أن مصر شاركت في لقاءات متعددة مع دول الجوار حول ليبيا.

