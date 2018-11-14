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محمد صبحي: معدل الطلاق ارتفع جداً.. ونحتاج لتوعية الشباب بتنظيم حياتهم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
كـريم الخـطيب
قال الفنان محمد صبحي، إن المجتمع لن يتقدم إلا حينما يمثل كل مواطن قيمة مضافة للوطن، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تصبح نعمة عندما تؤدي إلى زيادة الإنتاج، وإذا كانت تؤثر على التنمية بالسلب تتحول إلى نقمة. 

وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الذي ينجب 10 أطفال لا يملك قوت يومه ويفتقد الحنكة في التربية ولا يريد أن يعمل فهناك أسر كثيرة فاقدة الأهلية في التربية.

وأوضح «صبحي» أن معدل الطلاق ارتفع جدا، ونحتاج توعية الشباب لتنظيم حياتهم بإنجاب عدد ملائم من الأطفال كي تستقر معيشتهم، مشيرا إلى أن استمرار أزمة الزيادة السكانية في صالح أعدائنا، ونحن نقدم لأعدائنا أكثر مما تمناه على طبق من ذهب، مطالبا بترسيخ قيمة العمل بين المواطنين.
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