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وزير القوى العاملة عن التأشيرة الحرة: دائما نصب.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:41 م
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد القاضي
حذر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المواطنين المصريين من التأشيرة الحرة، مؤكدا أنها في معظم الأوقات تكون نصبا.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «التأشيرة الحرة عبارة عن زيارة أو دعوة معينة، وفي بعض الأحيان تكون عقود عمل تعتبر وهمية، ويفاجئ العامل أنه ليس هناك عمل ولا صاحب عمل».

وأشار إلى أن الوزارة حذرت في كثير من الأحيان من أي عقود تأتي بهذا الشكل، مؤكدا أهمية مراجعة هذه العقود من قِبل الوزارة أو من خلال مديريات القوي العاملة، للتأكد من حقيقة وجود فرصة عمل.

وأضاف وزير القوي العاملة، أن الوزارة نجحت في التصدي للكثير من حالات النصب على المصريين تحت مسمى التأشيرة الحرة، لافتا إلى جاهزية الوزارة لدعم أي مصري في التأكد من حقيقة أي عقد عمل لديه.
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