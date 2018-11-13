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تامر حسني: الحياة الزوجية نعمة من نعم الله على الإنسان .. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:31 م
تامر حسني وزوجتة
تامر حسني وزوجتة
حسام الحارتي
قال الفنان تامر حسني إن الحياة الزوجية نعمة من نعم الله على الإنسان، معربا عن استيائه الشديد لانتقاد البعض الزواج داخل المجتمع المصري لوجود بعض الخلافات التي لم يستطع التوافق عليها مع زوجته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة "، مع الإعلامية إسعاد يونس " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن زوجته الحالية "بسمة بوسيل" ، كانت تهتم به منذ طفولتهم معلقا "كانت بتعلق صوري واحنا صغيرين" ، موضحا أنه كانت تتمنى أن تخوض مجال الفن لتكون بجواره في كل الأوقات.

وأشاد حسني بصوت زوجته المتميز قائلا، أنا بحب صوته جدا".
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