محافظ القاهرة: جاهزون لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة، عن استعداد المحافظة بمختلف أجهزتها لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة" التي تنطلق أول ديسمبر المقبل وتمتد لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر فبراير.





وأوضح محافظ القاهرة في تصريحات صحفية ان الحملة تستهدف حوالي 7 ملايين مواطن بالعاصمة فوق سن 18 سنة ، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتفاعل بين مديرية الشئون الصحية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمجتمع المدني لإنجاح الحملة.



