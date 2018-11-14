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فن

روتانا تطرح انتبه أحدث أعمال ماجد المهندس .. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أعمال الفنان الخليجي ماجد المهندس، وهي أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم "انتبه"، تم إطلاقها قبل ساعات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.  

أغنية "انتبه" لـ ماجد المهندس، من كلمات: تركى آل الشيخ، الحان: نواف عبد الله، وإنتاج شركة ورتانا، وتقول كلماتها: 

انتبه لي خل بس بالك علي
حطني مابين رمشك والعيون
ترى من دونك حياتي ولاشي
وانا من دونك حبيبي وش اكون

غصب عن عيني احبك
لك احاسيسي خذوني
ارتبط قلبي بقلبك
وحبت عيونك عيوني
انا احب اكون جنبك
وانت اتحمل جنوني

منك ابي حب وشعور واهتمام
لين احس اني معك في كل حين
كون بي واصل الى حد الهيام
والغلا والشوق في عينك يبين
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