خالد عكاشة: ما يحدث في ليبيا يضر بمخططات تركيا لدعم المليشيات

قال العميد خالد عكاشة، إن التحركات الإيطالية لحل الأزمات الليبية؛ ما هي الا محاولات لقطع الطريق على المسار الفرنسي؛ موضحا أن الرؤية الفرنسية لحل أزمات ليبيا غير واقعية .



وأشار عكاشة؛ خلال استضافته على فضائية مصر الأولي؛ إلى أن المليشيات المسلحة قضت على كافة التقدمات التي أحرزتها المبادرات الفرنسية بليبيا؛ لافتا الى أن قمة باليرمو ربما تكون خطوة جديدة لحل الأزمة الليبية.



وأكد أن ما يحدث في ليبيا بسبب التدخلات الخارجية؛ منوها بأن ما يحدث في لبيبا يضر مخططات تركيا في دعم الارهاب والمليشيات .





