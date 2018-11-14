ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

تتمتع ألمانيا بأطول فترة من الانتعاش الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، وتعد قوة اقتصادية بارزة في أوروبا، حيث يصل معدل البطالة إلى 3.5% فقط، وعلاماتها التجارية اشتهرت بجودتها العالمية، ورغم ذلك تتعرض حاليًا لأزمة.





وتراجع النموذج الاقتصادي الألماني، بعد ما انخفضت معدلات التصدير، خاصة بعد قيام الصين بتكثيف جهودها وزيادة نسبة صادراتها وأصبحت منافسا قويا لألمانيا، وفقًا لـ تايمز البريطانية.





وتتسابق الشركات الألمانية حالياً للحاق بالسباق العالمي للتحول الكهربائي، ولكن تعاني الدولة صاحبة الاقتصاد القوي من نقص في عدد العمالة، والمهندسين.



